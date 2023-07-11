Что делать если машина загорелась во время поездки

К ак правильно поступать в тех или иных случаях, когда автомобиль вдруг начинает себя вести не так, как запланировано заводом-изготовителем, рассказали в ДЧС.

Первым признаком того, что автомобиль загорелся – дым из-под капота или приборной панели. Если вы не снимаете новомодный клип и это не было вами задумано, то тогда необходимо предпринять следующие шаги:

— включаем аварийную сигнализацию и останавливаемся;

— высаживаем пассажиров, если вдруг двери заклинили (а такое возможно или в случае ДТП или при коротком замыкании, когда приходит сигнал на электрические замки), выбиваем стекла любыми подручными средствами;

— отщелкиваем рычаг замка капота;

— звоним по «112» сами или просим об этом очевидцев;

— если дым идет из-под капота, его необходимо открывать осторожно, лучше сбоку. Широко капот открывать не стоит: приток кислорода даст огню разгореться еще больше;

— берем огнетушитель (ведь каждый автомобилист с собой его возит и знает, как пользоваться) и направляем на очаг возгорания. Можно использовать для тушения плотную ткань, брезент, песок;

— если вы не справляетесь с огнем – не рискуйте. Отойдите на безопасное расстояние. Ведь может произойти взрыв бензобака.

Берегите себя и свой автомобиль, следите за техническим состоянием и пусть ваша «ласточка» дарит вам незабываемые впечатления только от вождения.

Ежегодно в городе Шымкент фиксируется большое количество возгораний автомобилей. В 2023 году за 6 месяцев произошло 26 случаев. К счастью, никто не пострадал, однако материальный урон был существенный. Ведь горят не только старые автомобили, но и по новее, имеющие большое количество электроники. И если оперативно не отреагировать на первые признаки возгорания, машина может сгореть полностью.