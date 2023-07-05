Экс-капитана КНБ осудили на 12 лет в Шымкенте

В Шымкенте осудили бывшего капитана комитета национальной безопасности.

По данным следствия, он пообещал жительнице Шымкента, которая проходила подозреваемой по коррупционному делу, помочь сменить санкцию «содержание под стражей» на «домашний арест», а затем и вовсе «закрыть» дело.

«Подсудимый сам был заинтересован и вышел на свидетеля, познакомился с сыном и обещал помочь. Это все есть в переписках которая велась между сохранилась в телефоне и при проведении негласных следственных действий это все было установлено», — рассказал Самиддин Темиралиев, судья специализированного межрайонного суда Шымкента.

За свои услуги бывший сотрудник КНБ запросил больше 170 миллионов тенге. Их он получил тремя траншами. Но обещанного не выполнил. Женщину приговорили к тюремному заключению. Подсудимого суд признал виновным в мошенничестве, подстрекательстве и даче взятки.

Экс-комитетчику дали 12 лет лишения свободы, которые он проведет в учреждении средней безопасности. При этом сам подсудимый своей вины не признает. Он утверждает что деньги они вместе с сыном заявительницы, якобы, проиграли на ставках. Представители подсудимого планируют обжаловать приговор в апелляционной коллегии.

«Данные люди между собой не пересекались в указанные и ближайшие даты, что именно инкриминируется органом уголовного преследования, это говорит только о том что данное дело построено на лжи», — рассказал Илья Погребняк, адвокат подсудимого.