Казахстан рискует стать самой «толстой» страной

Жителей США нередко называют самой полной нацией в мире, ведь в день каждый американец в среднем употребляет 3868 калорий. Казахстанцы также преуспели в этом деле. По данным ВОЗа, наши соотечественники съедают за день 3377 калорий, что практически вдвое больше суточной нормы.

Наша республика занимает 36 место в рейтинге среди 185 стран. Больше всего калорий потребляют жители Бахрейна — больше 4000 в сутки. На втором месте – США, американцы в среднем употребляют 3868 калорий в день. Замыкает тройку Ирландия, чьи жители едят на 3850 калорий в сутки. Самая низкокалорийная еда у жителей Центральноафриканской Республики, где потребляют всего чуть больше 1600 калорий в день.

При этом норма суточной калорийности — 2000 калорий. Именно столько необходимо взрослому человеку для полноценного питания. Экономисты говорят казахстанцы переедают не потому что хорошо живут, а потому что употребляют дешевую калорийную пищу — картофель, тесто и хлеб.

«В странах, где у населения низкие доходы, потребление смещается в сторону дешевых, а значит высокопереработанных рафинированных промышленных продуктов питания, которые точно не полезны. Скорее всего питание у казахстанцев не сбалансировано», — говорит Рахим Ошакпаев, экономист.

Это подтверждают и диетологи. По данным национального центра здравоохранения, свыше 20% казахстанцев страдают ожирением, среди них дети и подростки, которые перенимают нездоровые пищевые привычки от своих родителей. При этом плохое питание может привести не только к ожирению, но и к проблемам со здоровьем.

«Это приводит к ожирению, ожирение развивает сердечно-сосудистые заболевания, атеросклероз и человек с ожирением не может нормально дышать, могут быть проблемы с головным мозгом, потому что частое употребление неправильных продуктов приводит к истощению минералов», — говорит Луиза Алтынбеккызы, диетолог-нутрициолог.

Между тем в рационе детей и взрослых ежедневно должны быть овощи и фрукты, крупы, мясо, молочная и кисломолочная продукция, как минимум раз в неделю рыба. Но позволить себе такое питание может не каждый казахстанец, ведь цены на продукты растут, а зарплаты, к сожалению за этим ростом не успевают.

Специалисты советуют, придерживаться правильного питания, следить за своей тарелкой и больше употреблять овощей. Иначе с такими темпами, Казахстан может с легкостью ворваться и в топ-20 стран любителей калорийной пищи.