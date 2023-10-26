Казахстанские дети все чаще страдают избыточным весом

Юные казахстанцы стремительно набирают вес. Больше 15% детей от 11 до 15 лет уже имеют избыточную массу тела, передает OTYRAR.

Почти 5% подростков страдают ожирением. Это итоги прошлого года, в этом году цифра будет больше.

При этом чаще всего от лишнего веса страдают мальчики. В 11 лет каждый четвёртый имеет вес больше, чем положено по норме его роста. Среди девочек в этом возрасте избыточную массу тела имеют почти 15%. В 13-летнем возрасте избыточный вес или ожирение отмечаются у 17% мальчиков и 9% девочек. По ходу роста ситуация меняется и уже в 15 лет доля мальчиков, страдающих лишним весом становится меньше, а вот среди девочек ситуация почти не меняется.

По прогнозам всемирной организации здравоохранения, такими темпами уже к 2030 году в Казахстане будет насчитываться больше поллумиллиона детей и подростков с избыточным весом. Специалисты говорят, все дело в менталитете. У нас считается нормальным заесть бешбармак баурсаками и запить все это сладким чаем. Или есть манты с хлебом. Это же едят и дети. И даже в школьных столовых говорить о сбалансированном питании сложно.

«В меню школьного питания очень часто используют макароны, вермишель, хлебобулочные изделия. Очень много хлеба и мало овощей, фруктов, я не говорю о том, что конечно же нет ягод. Нужно решать, рассматривать», — говорит Гульнар Умарова общественница.

Ни супов ни горячего. Самса и газировка. Чаще всего именно такой стандартный набор обеда для школьника. Правда, не самый полезный. В таком обеде нет ни витаминов ни минералов, которые так нужны растущему организму. Только быстрые углеводы, после которых совсем скоро опять захочется есть.

Диетологи говорят, в рационе подростков каждый день должны быть: нежирное мясо, овощи и фрукты, богатые минералами крупы, несколько раз в неделю рыба. Вот только питаются единицы, те, за чьим питанием следят родители.

«У детей нет свободного времени, после школы у них есть свои кружки, занятия они в сумках носят всякие углеводы, конфеты, пряники. В школьном возрасте дети в день должны принимать 15 видов минералов, магний, кальций, калий, в то же время эти минералы должны приниматься в свое время», — говорит Луиза Алтынбеккызы, диетолог-нутрициолог.

Диетологи говорят, из-за пищевых добавок в фаст-фуде, вкусовые предпочтения детей изменились. Полезные блюда для них невкусные. Кроме того, подростки ведут малоподвижный образ жизни. Врачи говорят, большое количество детей с лишним весом станет нагрузкой на систему здравоохранения, ведь нередко лишний вес приводит к различным заболеваниям.