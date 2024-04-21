Все больше жителей Шымкента лечат ожирение с помощью хирурга

Еще 2 года назад вес Эльвиры Илтаевой составлял 138 килограммов. Из-за ожирения у женщины начались серьезные проблемы со здоровьем: к болям в суставах добавились астма и одышка. Изнуряющие диеты и физическая нагрузка не оправдали результата и тогда Эльвира решилась на бариатрическую операцию — уменьшение объема желудка.

Эльвира Илтаева, пациентка: «За полтора года я сбросила 58 килограммов. После операции я почти что сразу встала и через неделю я уже пошла на работу. Вес в начале теряется быстро, а потом потихоньку. У меня астма прошла после операции и суставам легче стало».

Лишний вес — это не только эстетическая проблема, но и большая угроза для здоровья. На последних стадиях ожирения диеты и физические нагрузки уже малоэффективны. При этом похудение остается единственным способом остановить развитие сопутствующих ожирению заболеваний. По словам специалистов, нередко уменьшение объема желудка становится главным решением проблемы.

Женис Сергазин, врач-хирург высшей категории: «Суть операции в том, что мы уменьшаем объем желудка и чувство насыщения быстрее приходит, а объем пищи уменьшается и пациент начинает терять вес. 2 тип операции — мы уменьшаем не только объем желудка, но еще и меняем желудочно-кишечный тракт и эти два компонента, которые приводят к снижению веса».

Эндокринологи напоминают, избыточный вес вызывает серьезные метаболические нарушения в организме и, в большинстве случаев, располагает к развитию сахарного диабета 2 типа, последствия которого могут привести к ампутации конечностей, инсульту и слепоте.

Александр Нагорный, эндокринолог, кандидат медицинских наук: «Взрослый человек, у которого кто-то в семье болен сахарным диабетом, если он ведет малоактивный образ жизни, набирает прогрессивный вес, курит, то у него есть все факторы для развития сахарного диабета. Какие сегодня есть способы скрининга по выявлению диабета? Это не только определение уровня глюкозы в крови натощак. Есть такой анализ, как гликозилированный гемоглобин- это показатель, который показывает средний уровень сахара в крови за последние 3 месяца. Сухость и жажда — классические симптомы сахарного диабета, но они появляются очень поздно и люди длительно ходят с умеренно повышенным сахаром в крови, когда развиваются осложнения и они не замечают, что у них высоких сахар в крови».

По словам врачей, есть вероятность, что через 10 лет более половины населения планеты будут иметь избыточный вес. Активисты призывают правительства ввести ограничения на продажу продуктов с высоким содержанием сахара и уделять больше внимания школьному питанию, поскольку именно дети входят в основную группу риска.