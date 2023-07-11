Линия жизни Еркина Муминова

Если говорить о линии жизни этого человека, то с виду она выглядит вполне четкой, прямой и благополучной.

Судите сами. За прожитые годы – почти 80 лет! – он накопил немало солидных регалий и множество разнообразных знаков общественного и официального признания. Он награжден престижной государственной медалью «Ерен еңбегі үшін» – «За трудовое отличие».

Кроме того, он отмечен профессиональными знаками «Отличник здравоохранения Республики Казахстан», «Отличник образования Республики Казахстан», не говоря уже о различных почетных грамотах и дипломах. Согласитесь, не каждый может похвастать такими вескими доказательствами состоявшейся карьеры и завидной судьбы. Однако за каждым таким шагом к успеху, несомненно, стоял большой и нелегкий личный труд. Об этом и пойдет речь.

Выбор жизненной дороги

Об Еркине Ашировиче Муминове я кое-что слышала и раньше, задолго до личного знакомства. Во-первых, знала, что он долгие годы возглавлял Шымкентский медицинский колледж, а значит, предполагала его профессиональную принадлежность к медицинской когорте. Кроме того, где-то прочитала, что в этой семье почти все врачи, это указывало на фактическое существование сложившейся «цеховой» династии. И это действительно так: врачами после Еркина стали братья Марат и Талгат, сестра Дана, а потом и их дети – Малика, Кайрат, Жанат и Зарема. «Значит, и родители были медицинскими работниками», – подумала я. И ошиблась.

Отец Еркина Ашировича был крупным партийным работником, государственным деятелем, представителем, так сказать, советско-партийной номенклатуры. Ашир Муминов внес в свое время значительный вклад в развитие Чимкентской, позже Южно-Казахстанской области, поэтому неслучайно, что дом, в котором он жил с семьей, сейчас отмечен мемориальной доской в честь его светлой памяти.

Было бы логичным, если бы его сыновья и потомки тоже пошли по партийной стезе. Тем более что в советские времена такой путь обеспечивал высокий социальный статус и – чего уж там говорить – весьма устойчивое и гарантированное материальное благополучие. А тут вдруг медицина!

Конечно, и раньше врачи никогда не бедствовали. Но не надо забывать, что медицина в те времена была исключительно бесплатной, никакой частной врачебной практики у медиков не было и в помине, зарплата была не выше, чем у рядового инженера, а значит, никаких особых преференций от своей деятельности они не получали. Кроме, пожалуй, скромной благодарности от излеченных пациентов, часто выражающейся лишь в коробке конфет и бутылке коньяка… Так почему же в приоритете оказалась именно медицина?

«На выбор профессии, разумеется, повлиял мой отец, авторитет которого в семье был непререкаем, – вспоминает Еркин Аширович. – А у него отношение к медицине и врачам было всегда окрашено чувством благодарности, преклонения и восхищения. Ведь от их работы, если она качественная, зависит самое ценное для человека – здоровье, а по большому счету, и сама жизнь. Наверное, неслучайно в его окружении и среди друзей оказывались самые известные и маститые врачи Чимкента и области. В его библиотеке были труды великого теоретика медицины древности Абу ибн Сины (Авиценны), написанные арабской вязью. Словом, культ этой благородной профессии всегда царил в нашей семье. Поэтому, когда встал вопрос, в какой вуз мне идти после школы, совет отца был однозначен: в медицинский – и точка! Так я стал первым врачом в семье, а потом уже моему примеру последовали другие».

В 1969 году Еркин Аширович окончил Алма-Атинский государственный медицинский институт по специальности «стоматология». Почему выбрал именно эту специальность? В этой отрасли для врача тогда открывались поистине неисчерпаемые возможности, а сама стоматология в стране находилась по сравнению с Западом в весьма плачевном состоянии. В общем, профессиональные горизонты были безбрежны, что не могло не привлечь молодого специалиста с дерзкими амбициями и острым практическим умом. Первым местом работы выпускника стала не стоматологическая поликлиника, как следовало бы ожидать, а Чимкентское медучилище, которое – вот же прихоти судьбы! – потом прочно вошло в его жизнь на долгие-долгие годы.

Преподавательская работа, конечно, была делом престижным и увлекательным, но Еркина Муминова всегда больше влекло решение реальных проблем в лечении людей. Он страстно рвался к живой практической работе, хотя, по его воспоминаниям, в училище он влился в коллектив таких крепких профессионалов врачебного дела, у которых было чему поучиться и набраться опыта. Кроме того, чего уж там говорить, надо было кормить уже появившуюся и разраставшуюся семью, а учебная работа таких средств не давала. Помог директор медучилища, благоволивший к энергичному и смышленому сотруднику. Он отпустил его, как говорится, в свободное плавание (а практику после вуза надо было отрабатывать положенное время) и даже благословил его на работу в составе так называемых передвижных стоматологий.

Тут позволю себе «лирическое» отступление. Несмотря на критику некоторых порядков в советской медицине – отсутствие комфортных условий в больницах, медленное внедрение современных технологий и т.д. – внимание к простому трудовому человеку было на высоте. Передвижная стоматология представляла собой что-то вроде миниавтобуса, оснащенного необходимым оборудованием, и предназначалась для тружеников сельской глубинки, которые работали вдалеке от райцентров с больницами и амбулаториями, да и от остальной цивилизации вообще.

Легко ли было колесить по пыльным степным дорогам, а вернее, по бездорожью, молодому врачу, с детства привыкшего к комфортным условиям жизни? Думается, не очень, но бесценный опыт практической работы в самых сложных ситуациях, несомненно, закалил его характер и развил качества настоящего и крепкого профессионала.

После своего «полевого» периода Еркин Муминов работал и в Шымкентской городской стоматологической поликлинике, и в областной больнице, где возглавлял стоматологическое отделение. Все двигалось в привычном неспешном русле, пока не нагрянула перестройка, которую многие до сих пор не могут вспоминать без содрогания.

Не боящийся перемен

Нет, отечественное здравоохранение скатилось в упадок не сразу. Какое-то время еще сохранялась видимость обычной работы больниц и поликлиник, еще не начались регулярные сбои в бюджетном финансировании, пока люди не приносили с собой в больницу вату и одноразовые шприцы… Это будет позже. Но как воспринял эту болезненную ломку системы Еркин Муминов? Ведь не секрет, что в те реформенные времена из профессии уходило немало хороших специалистов-медиков. Уходили «в бизнес», порой весьма далекий от врачебной стези.

А вот Еркин Аширович профессию не бросил. Он лишь перевел ее в другую область, востребованную временем, – в сферу частной медицины. Например, он один из первых получил грант от фонда Конгресса США по программе «Здравреформ». Конечно, американцы не давали в руки «живых» денег, но выделяли средства на приобретение новейшего медицинского оборудования. И только благодаря этой помощи Еркин Муминов смог открыть свою первую частную стоматологическую клинику, отвечающую всем современным стандартам. Кстати, Еркин Аширович до сих пор считает, что здравоохранение в значительной части должно быть делом и заботой государства, а не частных структур. Просто у человека должен быть выбор, «куда нести печаль свою…»

1995-й для Еркина Муминова оказался судьбоносным. Ему предложили стать директором Шымкентского медицинского училища. Казалось бы, вот как чудесно! Руководящая «непыльная» должность, интеллигентный преподавательский коллектив, «чистая» работа, без пациентов, крови и боли… Все это так, если не учитывать, что принял он это учебное заведение в состоянии полнейшей разрухи. То есть не просто не в порядке, скажем, учебно-педагогическая работа, а буквально: с протекающей крышей, рассыпающимися стенами, разбитыми, простите, унитазами, без батарей и системы отопления. Все надо было начинать с нуля. И он этот вызов принял.

Как он смог в короткий срок реанимировать это умирающее учреждение, одному Богу известно. Тем более что процедура оживления проходила на фоне развала большой страны, введения новой национальной валюты и глобального экономического коллапса. Здесь он проявил недюжинные предпринимательские и организационные способности, которыми тогда обладали немногие. Да, порой был настойчив и категоричен, да, вступал иногда в споры с вышестоящими инстанциями, да, был требовательным в подборе преподавательских кадров. А как же иначе? Уже через три года в колледже были открыты компьютерные классы, созданы учебно-информационный и учебно-поликлинический центры. На базе колледжа велись подготовка и переподготовка квалифицированных специалистов среднего медицинского звена.

А через семь лет после инспекции колледжа начальник областного здравоохранения Н. Тасмаганбетова сравнила уровень постановки учебного процесса и степень материально-технической оснащенности с высшим учебным заведением – медакадемией! За 13 лет своего директорства Еркин Аширович Муминов совершил поистине великое дело: поднял колледж, как говорится, с колен и поднял его на достойный профессиональный уровень. Думается, его отец был бы доволен…

Мы много говорили с Еркином Ашировичем о состоянии нынешнего здравоохранения. Все ли у нас в порядке на медицинских рубежах? «Конечно, неплохо, что у нас сейчас появилось много медучреждений, отвечающих веяниям современности. Жаль только, что некоторые из них перестали относиться к пациентам, как к страждущим людям, просящим о помощи. Для них больной – это потенциальный денежный донор. Испытанно на себе. Приходишь на прием, а тебе сходу: «Вы пенсионер? А деньги у Вас есть? Лечение у нас недешевое…» Или сидит врач, на тебя практически не смотрит, а смотрит в компьютер и читает там про твою болезнь… Позвольте, но я и сам способен в компьютер заглянуть, что, собственно, часто и делаю. А где же врачебная этика? Где сочувствие, милосердие и желание помочь? Такие врачи только дискредитируют частную медицину, да и саму профессию тоже».

Понятно, что втиснуть в одну газетную страницу целую жизнь человеческую невозможно по определению. Тем более такую насыщенную и многогранную, как у Еркина Муминова. Хочется просто пожелать, чтобы линия жизни этого неординарного человека длилась как можно дольше и никогда не теряла своих ярких очертаний…

Елена ЛЕТЯГИНА