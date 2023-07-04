Лжеполицейские выманили 7 млн тенге у пенсионеров в Шымкенте

Мошенники придумали целую схему вымогательства — звонили на телефон, обвиняли близкого человека в совершении преступления, угрожали, а затем подсылали курьера-подростка за деньгами.

Жертвами мошенников стали сразу 2 семьи пенсионеров. Так в Енбекшинское РУП заявила пожилая женщина. Она рассказала, что неизвестный мужчина, представившись полицейским сообщил ей по телефону, мол, ее дочь совершила крупное ДТП, и чтобы избежать наказания нужны деньги. Сомнения были полностью исчерпаны, когда звонящий передал трубку якобы ее дочери. Девушка испуганным и дрожащим голосом просила “мать” о помощи. В результате горожанка отдала аферистам все свои сбережения в размере почти 4,5 млн тенге.

В тот же день с аналогичным заявлением в полицию обратилась еще одна жертва. Чтобы выручить любимую внучку 79-летняя пенсионерка заплатила 2,5 млн тенге.

В обоих случаях за деньгами приезжал 16-летний парень, его полицейские вычислили по камерам видеонаблюдения.

Как оказалось, парень с Туркестанской области и подрабатывал просто курьером- приезжал к жертвам, забирал деньги и переводил сумму на счета заказчиков. За свою работу он получал по 50-100 тысяч тенге.

Подозреваемый задержан, ведутся поиски причастных, проводится досудебное расследование.