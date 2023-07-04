Не смогли омыть тело умершего из-за отсутствия воды в Сауранском районе

Жители Сауранского района не могут проводить в последний путь своих родных из-за отсутствия воды. Дефицит жизненно важного ресурса отражается на всех сферах жизни.

Местные жители утверждают, что этой проблеме уже более 5 лет. Однако несколько бань, работающие в ауле, дефицита воды не ощущают.

Бакытжан Данияров неделю назад похоронил родного брата. Но омыть тело умершего и провести траурный обряд по всем канонам мужчина и его родственники не смогли. Это всего одна из многих проблем, которую сельчане переживают в последнее время из-за отсутствия в селе воды.

«Неделю назад скончался мой брат. Но у нас не было воды для омовения тела перед погребением. Воду дают на 1 час, в течение суток, но напор такой маленький, что этого времени не хватает, чтобы наполнить даже одно ведро», — говорит житель Сауранского района Бакытжан Данияров.

В селе Султанбека Кожанова 130 домов. Оставшись без воды, жители везут её отовсюду откуда смогут. Как отмечают сельчане, в последние годы проблема значительно обострилась.

«Мы уже 5 или 6 лет живём без воды, и зимой, и летом. Прошлой зимой так же сидели без воды. И мне по снегу приходилось таскать её ведрами», — рассказывает одна из жительниц села.

Но больше всего возмущение жителей вызывает то, что около десятка бань круглогодично пользуются водой. В 2012 году по программе «Ак Булак» сюда был подведён водопровод. Но трубы зарыты в землю очень близко к поверхности и лопаются каждый раз, когда над ними проезжает машина. Сейчас чтобы исправить ситуацию и восстановить подачу воду, из бюджета выделены средства и начаты ремонтные работы.

«В настоящее время ведется текущий ремонт на сумму 29 млн тенге. За эти средства будет обновлено оборудование. Например, будет установлен новый насос и приобретён бактероцид. А так же будут заменены старые прогнившие трубы на новые», – говорит заведующий сектором отдела жилищно-коммунального хозяйства акимата Сауранского района Асылбек Канагат.

Как обещают чиновники, если в связи с проводимыми работами вода будет отключаться, сельчане будут оповещены. По заверениям властей, 1 августа село будет обеспечено круглосуточным водоснабжением. Пока же сельчанам остаётся надеяться, что чиновники выполнят своё обещание.