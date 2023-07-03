Ответственность за бытовое насилие усилили в Казахстане

Теперь при поступлении сообщения о бытовом конфликте, правовая оценка будет даваться полицейскими на месте происшествия, передает OTYRAR.
Для составления протокола будет достаточно показаний свидетелей, соседей, записей камер видеонаблюдения и видеорегистратора. Такие поправки приняты из-за того, что жертвы обращаются в полицию в момент угрозы жизни либо здоровью, а по прибытии сотрудников полиции отказываются писать заявления на агрессоров.
«После ухода полиции конфликт в семье продолжается и порой это приводит к более тяжким последствиям»,— говорит Акмарал Серикбаева, старший инспектор по особым поручениям Комитета административной полиции МВД.
Теперь у семейного дебошира будет лишь один шанс на примирение с жертвой в суде, больше такой возможности ему не предоставят.
За образом жизни и поведением поставленных на профилактический учёт осуществляется усиленный полицейский контроль. За нарушение запретов им грозят 10 суток ареста.
- В случае скандала агрессор будет предупрежден либо арестован на 5 суток.
- В случае повторного совершения – 10 суток ареста.
- За побои – 10 суток ареста, за повторные – 20 суток ареста.
- За причинение легкого вреда здоровью – 15 суток ареста, а повторное – 25 суток.