Ответственность за бытовое насилие усилили в Казахстане

-
Тина Кудайберген
-
0

Теперь при поступлении сообщения о бытовом конфликте, правовая оценка будет даваться полицейскими на месте происшествия, передает OTYRAR.

Для составления протокола будет достаточно показаний свидетелей, соседей, записей камер видеонаблюдения и видеорегистратора. Такие поправки приняты из-за того, что жертвы обращаются в полицию в момент угрозы жизни либо здоровью, а по прибытии сотрудников полиции отказываются писать заявления на агрессоров.

«После ухода полиции конфликт в семье продолжается и порой это приводит к более тяжким последствиям»,— говорит Акмарал Серикбаева, старший инспектор по особым поручениям Комитета административной полиции МВД.

Теперь у семейного дебошира будет лишь один шанс на примирение с жертвой в суде, больше такой возможности ему не предоставят.

За образом жизни и поведением поставленных на профилактический учёт осуществляется усиленный полицейский контроль. За нарушение запретов им грозят 10 суток ареста.

  • В случае скандала агрессор будет предупрежден либо арестован на 5 суток.
  • В случае повторного совершения – 10 суток ареста.
  • За побои – 10 суток ареста, за повторные – 20 суток ареста.
  • За причинение легкого вреда здоровью – 15 суток ареста, а повторное – 25 суток.

ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНОЕЩЕ ОТ АВТОРА