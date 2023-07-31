Пищевую промышленность возрождают в Шымкенте

В Шымкенте до конца года сдадут индустриальную зону Бозарык. Там будут развивать пищевую промышленность.

Напитки, шоколад и натуральные соки — всё это инвестор из Турции решил производить в Шымкенте. Для этого ему выделят землю, подведут инфраструктуру. Шымкент создает благоприятные и комфортные условия для развития инвеспроекта, а в ответ, обещает бизнесмен, мы получим продукцию, которой нет во всем Казахстане.

«Такие напитки производить в Казахстане будем только мы. Компания вкладывает в проект 14 тыс. долларов. У нас продукция будет уникальная, детали мы раскроем уже после открытия», — говорит предприниматель.

Строительство индустриальной зоны на личном контроле у акима Шымкента. Мурат Айтенов на встрече с бизнесменами заверяет, строительство можно начинать. Все подготовительные работы фактически завершены. Еще немного и на этой территории забурлит жизнь и заработают десятки компаний.

В Шымкент вкладывать выгодно, так считают не только местные предприниматели, но и бизнесмены из других стран. Главное превосходство — удобная логистика при работе с клиентами, партнерами и поставщиками.