Подозреваемого в покушении на убийство разыскивают в Шымкенте

Уже два года в Шымкенте ищут мужчину, совершившего покушение на убийство.

24 ноября 2021 года примерно в 20:00 возле дома №3 мкр. Восток он нанес несколько ножевых ранений местному жителю и скрылся с места происшествия.

С того времени злоумышленник скрывается от органов следствия. В 2021 году он был дважды объявлен в розыск, один из которых — международный.

Всех, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении Тойшыбека Баглана Нурлановича, 1994 года рождения, полиция просит обратиться по следующим номерам:

102 или по номерам: (8-771-671-56-63) 57-27-42, 51-22-01, 57-27-60, 57-01-02, факс: 57-03-41.