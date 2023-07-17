Подросток заявила об изнасиловании в Толебийском районе

Насиловал и угрожал. 14-летняя девочка в Туркестанской области заявила что над ней надругался отчим. По словам подростка, первый раз это произошло когда ей было всего 11 лет.

После этого, говорит девочка, 49-летний мужчина не раз совершал над ней насилие. И угрожал интимными фото и видео.

«Говорил что если я не буду его слушаться, то он фото и видео все в интернет разошлет по интернету. Сказал, что моим сестренкам тоже начнет приставать, на них положил глаз«, — рассказала девочка.

После очередного инцидента подросток позвонила отцу, который находится за границей на заработках. Родные девочки забрали ее, тогда то она и рассказала об ужасе, в котором жила долгих три года. При этом родственники подростка говорят, что родная мама была в курсе происходящего. Но отказалась даже писать заявление в полицию.

«В неделю по три раза, как так можно, 12 лет, это же монстр, это не человек, педофил. Она сама сказала, что мама была в курсе, в течение трех лет мама знала это«, — говорит Саёра Алимбекова, тетя девочки.

При этом в семье, говорят родные подростка, есть еще четверо детей, из которых трое девочки. Родные написали заявление в полицию. Мужчину задержали.

«По данному факту полицейскими проводится расследование по статье 120 УК РК Изнасилование. В качестве подозреваемого установлен житель Толебийского района и взят под стражу. Проводится следствие, назначены соответствующие экспертизы«, — рассказала Акерке Шалхарова, старший следователь по особо важным делам следственного управления ДП Туркестанской области.

Родные девочки надеются на прозрачное проведение расследования и надеются, что мужчина понесет суровое наказание. Если вину мужчины докажут, ему может грозить от 15 до 17 лет лишения свободы.