Штраф на 500 тысяч тенге выявили у водителя в Туркестане

Авто со штрафами на 500 тысяч тенге выявили полицейские Туркестанской области.

Злостного неплательщика штрафов обнаружили при патрулировании улиц города Туркестана, сотрудники батальона патрульной полиции с помощью мобильной программы “Коргау – опасный водитель” остановили автомашину Mercedes Benz.

Стражи порядка установили, что у водителя оказалось 40 неуплаченных штрафов на сумму более 500 тысяч тенге. Как выяснилось, большинство административных штрафов касаются нарушений скоростного режима.

Также, у автовладельца по постановлению частного судебного исполнителя имелась задолженность на сумму свыше 2 млн тенге. Авто водворили на штрафстоянку.