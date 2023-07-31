В силу вступили обязательства по оформлению товаросопроводительных грузовых документов

Аль-Фарабийское районное управление государственных доходов в очередной раз предупреждает: с 1 апреля вступили в силу обязательства по оформлению сопроводительных документов на товары.

Оформление можно осуществлять с помощью информационной системы электронных счетов-фактур «Виртуальный склад».

Этот модуль является электронным аналогом реального склада.

Дархан Аманкул, ведущий специалист управления государственных доходов по Аль-Фарабийскому району:

«Перечень и правила оформления товаров, подлежащих оформлению сопроводительных документов на товары, регулируются приказом министра финансов. За нарушения в части оформления товаросопроводительных грузов статьёй 283-1 Кодекса «Об административных правонарушениях» предусмотрена административная ответственность».

Оформление сопроводительных грузовых документов на товары осуществляется на портале esf.gov.kz или через мобильное приложение информационной системы. Техническая поддержка предоставляется на сайте Комитета государственных доходов Минфина или по контактному телефону.

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