109 пожаров зарегистрировали в Шымкенте

109 пожаров за 7 месяцев зарегистрировали в Шымкенте, половина из них произошла в многоквартирных домах.

Огонь унес жизни 8 человек, а материальный ущерб составил почти 500 миллионов тенге.

Из-за участившихся случаев возгорания, пожарные проводят рейдовые мероприятия. Специалисты департамента по чрезвычайным ситуациям обходят дома и беседуют с владельцами квартир о мерах предосторожности.

Спасатели говорят, часто пожарные не могут быстро добраться до места пожара из за хаотичной парковки автомобилей.

Еще одна проблема заключается в том, что с 2016 года специалисты гражданской защиты не могут давать оценку проектной документации строительных объектов. В результате некоторые новые дома не соответствуют требованиям пожарной безопасности.

«Сейчас, как вы заметили, они блокируют лестничные клетки и пути эвакуации. Поэтому поводу мы провели разъяснительную работу. Кроме того, большинство пожаров в жилых домах происходят из-за короткого замыкания электропроводки. Сейчас мы не можем вмешиваться в проекты новых строящихся зданий и многоэтажек. Поэтому к нам поступает много заявлений от жителей, что требования пожарной безопасности не соблюдаются», — говорит Азамат Булдыков, главный специалист управления ДЧС г. Шымкента.