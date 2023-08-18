4,5 тысячи нарушений на дорогах за 4 дня зафиксировали в Шымкенте

В ходе мероприятия «Безопасная дорога» патрульные выявили 4475 адмправонарушений на шымкенстких дорогах, передает OTYRAR.

За не пристегнутые ремни безопасности к ответственности привлечены 758 лиц, а 256 водителей пользовались телефонами при управлении транспортным средством. Кроме того, наказаны 770 нарушивших правила движения пешеходов и 14 находившихся за рулем в состоянии опьянения автомобилистов. 74 машины водворены на штрафстоянку.

«Часто водители не соблюдают элементарных правил дорожного движения, что приводит к серьезным последствиям. В целях повышения транспортной дисциплины среди участников дорожного движения»,- говорят в полиции Шымкента.