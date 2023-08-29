Авария произошла на одной из улиц Шымкента

Днем 28 августа около произошло ДТП на пересечении улиц Калдаякова и Зерделі.

Столкнулись автомобили марки Mercedes и Daewoo Nexia, передает корреспондент OTYRAR.

Nexia двигалась по улице Калдаякова со стороны проспекта Абая в сторону улицы Алпысбаева. В этот момент водитель Mercedes по улице Зерделі, не пропустил Nexia.

От удара автомобиль Nexia отбросило на несколько метров, и машина врезалась в столб.

К счастью, пострадавших нет, но автомобилям нанесен серьезный материальный ущерб.