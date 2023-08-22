Автолюбитель не подчинился и «прокатил» полицейских по дороге

Водитель на этом видео нарушил сразу несколько правил дорожного движения.

Автолюбитель на Chery TIGGO по всей видимости отказался покидать машину, его пытались вытащить из салона авто полицейские, но он решил нажать на газ он протащил правоохранителей по дороге несколько метров, а затем развернулся и попытался скрыться. В отношении правонарушителя составили сразу несколько административных протоколов.

«В отношении водителя был составлен протокол по статье « Невыполнение законного требования сотрудника органов внутренних дел об остановке транспортного средства. Это нарушение влечет штраф в размере сорока месячных расчетных показателей либо административный арест на срок до трех суток», — рассказали в ДП г. Шымкента.

Оказалось, что мужчина отказался проходить освидетельствование на состояние алкогольного, наркотического или токсикоманического опьянения. Это правонарушение влечет административный арест на 15 суток и лишение права управления транспортным средством сроком на восемь лет.