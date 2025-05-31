В отношении полицейского, бросившего камень в водителя мопеда идет расследование

Кадры, достойные фильма стиле экшн распространились в соцсетях. На них видно, как на одной из улиц микрорайона Туран в Шымкенте водитель мопеда на глазах у двоих полицейских съехал с проезжей части дороги на тротуар.

Полицейские, возмущенные наглостью лихача, видимо, не меньше, чем нарушением правил дорожного движения бросились за ним, но ему удалось скрыться.

Пресс-служба Департамента полиции города Шымкента: «Водитель мопеда нарушил правила дорожного движения, проигнорировал законное требование полицейского и попытался скрыться, создав угрозу безопасности дорожного движения. Мужчина был задержан и привлечён к ответственности».

А остановить нарушителя, видимо, помог камень, брошенный одним из полицейских, что также попало на видео. Поведение как водителя мопеда, так и полицейского вызвало активное обсуждение в социальных сетях. В департаменте полиции Шымкента сообщили, что в отношении действий полицейского назначено служебное расследование, которое и даст правовую оценку его поступку.