За наезд на инспектора в Шымкенте возбуждено уголовное дело на водителя

За наезд на инспектора в Шымкенте возбуждено уголовное дело — водитель помещён в изолятор.
Система видеонаблюдения с ИИ зафиксировала агрессивное вождение автомобиля Daewoo Nexia. Водитель проигнорировал требование остановки и при попытке проверки наехал на полицейского, увезя его на капоте.
Нарушитель был задержан, возбуждено уголовное дело за применение насилия к представителю власти. Подозреваемый помещён в ИВС.
Власти подчёркивают: посягательства на сотрудников полиции будут строго наказываться.