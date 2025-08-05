Подросток за рулем автомобиля оказал сопротивление полицейским

В ходе мероприятия внимание стражей порядка привлёк подозрительный автомобиль. При попытке остановки водитель начал вести себя агрессивно и попытался скрыться.

Сотрудники полиции оперативно среагировали, остановили автомобиль и задержали водителя. Позже выяснилось, что за рулём находился несовершеннолетний подросток, не имеющий водительского удостоверения.

Во время задержания подросток оказал активное сопротивление и предпринял попытку сбить сотрудника полиции автомобилем. К счастью, никто не пострадал.

Автомобиль эвакуирован на штрафстоянку. Отвечать за действия подростка вероятнее всего придется его родителям.