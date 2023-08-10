Больше миллиарда тенге направят в Казахстане на предотвращение лесных пожаров.

Такую сумму планируют выделить в правительстве. Проект уже направили на обсуждение. При этом, говорят специалисты, этих средств может не хватить. А финансирование отрасли должно быть постоянным и систематическим. Лесничим не хватает техники и обмундирования. Кроме того, уверены эксперты, нужно менять форму управления лесничествами.

1 миллиард 200 миллионов тенге. Именно столько планируют выделить в правительстве на предотвращение лесных пожаров в стране. Проект сейчас вынесли на обсуждение. Большую часть, почти 940 миллионов, потратят на дополнительные, 923 часа налета авиационной охраны лесов. Оставшиеся деньги на ГСМ, ремонт пожарной техники и тракторов, вышедших из строя во время тушения природных пожаров в Абайской области.

Специалисты говорят, этих средств недостаточно, но главное, чтобы они дошли до своего целевого назначения. Кроме того, нужен системный характер выделения денег, а еще важно изменить систему управления лесничествами. Лесное хозяйство нужно выделить в отдельное ведомство, которое будет подчиняться президенту или премьер министру и чтобы средства шли не трансфертами через акиматы и природные ресурсы а напрямую

«Эта служба дала бы заниматься целенаправленно лесным хозяйством, потому что надо понимать что в лесном хозяйстве кроме леса есть животный. Те лесхозы которые я знаю государственные учреждения там техника вся устаревшая. Элементарно обеспечить нужно дронами и я уже говорил что у инспекторов нет служебного транспорта», — говорит Жагпар Каримжан, руководитель фонда «Ел-рухы».

Специалисты говорят, нужно также повышать зарплаты лесничим. Ведь они работают буквально круглые сутки, в выходные и праздники, которые казахстанцы едут отмечать в лестных хозяйствах. Лесники охраняют лес, животный мир, защищают насаждения и животных от браконьеров.

«Если летом мы охраняем его от пожаров, то зимой у нас есть сезон елок, у нас есть круглосуточное патрулирование, когда мы охраняем елки, чтобы их не заготавливали на новый год. Кроме того, есть люди, которые хотят срубить их на древесину, на изготовление строительных материалов. Поэтому круглый год всегда надо охранять лес», — говорит Максат Муханов, руководитель КГУ «Карагандинское хозяйства по охране лесов и животного мира».

Казахстан — лесодефицитная страна, именно поэтому нужно сохранять каждый гектар лесных насаждений, говорят специалисты, а еще поднимать статус лесников. Пожары в Казахстане обнажили острую проблему пожарных и лесничеств. В прошлом году огонь полыхал в Костанайской области, в этом году в Абайской области сгорели 60 тысяч гектаров леса.