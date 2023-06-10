Увеличилось число жертв пожара в Абайской области

В Абайской области обнаружены тела еще одиннадцати человек. Вчера при поисковых работах были найдены трое, передает OTYRAR.

Число жертв масштабных лесных пожаров в резервате «Семей Орманы» увеличилось до 14 человек. Опубликован список жертв, в основном это молодые люди, есть даже те, кто работал в резервате семьями.

Мейрамгуль Кусаиновна Жиенбаева была руководителем лесничества в Успенском лесничестве, которое находится в Новошульбинском филиале РГУ «ГЛПР «Семей орманы». Она родилась 20.12.1989 г. Серикжан Бакытбекулы Токтасын — инженер-охранник леса в Новошульбинском филиале Государственного лесного предприятия «Семей орманы», дата рождения — 17.03.1996. Амангелді Спатайулы Дуйсембаев — водитель Новошульбинского филиала РГУ «ГЛПР «Семей орманы», родился 11 декабря 1964 года. Алексей Григорьевич Губаев был мастером леса и государственным инспектором Успенского лесничества в Новошульбинском филиале РГУ «ЛПР «Семей орманы». Родился 7 февраля 1993 года. Максим Владимирович Фоминых работал в качестве инспектора по охране территорий в Успенском лесничестве Новошульбинского филиала государственной организации «ГЛПР Семей орманы». Его дата рождения — 17 августа 1998 года. Саят Нуржигитов Нуржанович — государственный инспектор Успенского лесничества Новошульбинского филиала РГУ «ГЛПР «Семей орманы», специализируется на охране территорий. Родился 21 июня 1972 года. Константин Сергеевич Начинёнов — инспектор по охране в Успенском лесничестве, которое находится в Новошульбинском филиале РГУ «ГЛПР «Семей орманы». Родился 12 января 1983 года. Виктор Александрович Сидорин был инспектором по охране территорий в государственном инспекторате успенского лесничества, который находится в Новошульбинском филиале РГу «ГЛПР «Семей орманы». Родился 04.05.1960 года. Александр Викторович Сидорин был государственным инспектором по охране территорий в Успенском лесничестве Новошульбинского филиала РГУ «ГЛПР «Семей орманы». Его год рождения — 11.04.1984. Николай Иванович Пузырев — водитель пожарной машины в Центральном лесничестве Новошульбинского филиала РГУ «ГЛПР «Семей орманы», родился 23.11.1968. Сергей Николаевич Пузырев — пожарный в Центральном лесничестве Новошульбинского филиала РГУ «ГЛПР «Семей орманы», родился 20.10.1992. Петр Александрович Гражданкин был лесным пожарным в Успенском лесничестве, которое входит в состав Новошульбинского филиала РГУ «ГЛПР Семей орманы». Он родился 15 июня 1971 года. Александр Викторович Дарибаев — работает на должности тракториста-машиниста в Жерновском лесничестве Новошульбинского филиала РГУ «ГЛПР «Семей орманы». Родился 29.08.1974. Даниил Евгеньевич Ганьшин — водитель пожарной машины Центрального лесничества Новошульбинского филиала РГУ ГЛПР «Семей орманы», родился 24.06.1981 года.

Пожар в природном резервате «Семей орманы» бушует несколько дней, его площадь за сутки увеличилась до 60 тысяч гектаров. Быстрому распространению огня способствовала жаркая погода, порывистый ветер и сложный рельеф местности.

Сегодня глава государства освободил от должности министра по ЧС Юрия Ильина и подписал указ о назначении Сырыма Шарипханова главой ведомства.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отложил визит во Вьетнам и должен посетить регион для проведения оперативного совещания и принятия мер по оказанию помощи гражданам.