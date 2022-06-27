Подсолнечное масло выросло в цене. Какова ситуация в Шымкенте?

В Казахстане подорожало масло. В среднем, цена на подсолнечное масло поднялась на 20%. А в трех регионах страны даже на 26%.

Диапазон цен на подсолнечное масло в Шымкенте довольно большой. Литр можно приобрести как за 780, так и за 1030 тенге. Покупатели ориентируются на свой карман, но говорят, несколько месяцев назад назад брали масло на порядок дешевле.

«Цены на масло кошмар честно говоря, то масло которое я покупал домой, сейчас оно уже 939 тенге. Я не знаю что дальше будет. До этого было и 600 и 700″,- говорит покупатель.

«Я считаю что дорого это, до этого по 800-850 брали, каждый день дорожает», — говорит жительница Шымкента.

За год в среднем, подсолнечное масло подорожало почти на 20%. Больше всего цена на него поднялась в трех регионах — Алматинской, Павлодарской и Жамбылской области.

Причины все те же, говорят производители, мировой спрос растет наравне с ценами на сырье — семечки, удобрения, агрохимию и даже бутылки и упаковки. Кроме того, сказывается невозможность вывоза семян масличных из Украины.

Отечественные предприятия за январь–апрель этого года обеспечили спрос на внутреннем и внешнем рынке на 83,5%. Министерство сельского хозяйства нашей страны ввело ограничения на вывоз подсолнечного масла из страны, чтобы стабилизировать цены и не допустить дефицита. Поможет ли это, и не станет ли масло таким же дефицитным продуктом как сахар, покажет время.