154 ДТП с участием водителей скутеров произошло с начала года в Казахстане

154 ДТП с участием водителей скутеров произошло в Казахстане с начала года. Для предотвращения подобных случаев шымкентские полицейские проводят рейдовые мероприятия. Выяснилось, что некоторые водители мопедов не знают элементарных правил дорожного движения.

Этот нарушитель на мопеде ехал не по дороге, а по переполненному людьми тротуару. При виде полицейских, нарушитель прибавил скорость, да так, что потерял по пути обувь. Скрыться от погони лихачу на мопеде не удалось, его догнали.

За таких водителей двухколёсного транспорта — стыдно, говорит 22-летний Ерболат Ошакбай. Сам он за рулём мопеда почти полгода. Уверяет, правила не нарушает, честно зарабатывает себе на хлеб.

«Я купил мопед 5-6 месяцев назад. Цена тогда была 400 тысяч. Я студент и это мой способ заработка. Я соблюдаю все правила дорожного движения, а ночью надевают светоотражающую одежду, передвигаюсь строго по правой стороне дороги», — говорит Ерболат Ошакбай, водитель мопеда.

В последние годы участились дорожно-транспортные происшествия с участием мопедов и скутеров. В таких авариях водители двухколесного транспорта зачастую гибнут. Оной из основных причин ДТП как говорят правоохранители, является отсутствие специальных средств защиты, выезд на встречную полосу, проезд на запрещающий сигнал светофора, допуск к управлению лицами, не достигшими совершеннолетнего возраста, которые не знают правила.

Когда мы говорим о мопедах, у многих возникают ассоциации с легкостью и свободой передвижения. Но на самом деле мопед – это транспортное средство, которое требует не только умения управлять, но и знания правил дорожного движения. Почему же так важно иметь права на управление мопедом? Двухколесный транспорт, хоть и малогабаритный, все же является участником дорожного движения. На дороге он сталкивается с теми же рисками, что и автомобили. Это и неожиданные манёвры других водителей, и пешеходы, и дорожные знаки, которые нужно уметь читать и понимать. Поэтому знание прав дорожного движения — важно.

Поправки в закон «О дорожном движении и Кодекс об административных правонарушениях по вопросам организации движения отдельных видов транспортных средств» приняли во втором чтении мажилиса. Теперь водители мопедов должны будут пройти регистрацию и получить государственный номер. Кроме того, сесть за руль двухколесного транспорта будет нельзя без водительского удостоверения категории «А1».

«В Шымкенте с начала года зарегистрировано 286 дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних. 5 подростков погибли, 328 получили различные телесные повреждения. Происходят ДТП с участием мопедов и электросамокатов. В 20 подобных дорожно-транспортных происшествиях погибли 6 человек, 14 получили телесные повреждения. В отношении водителей мопедов составлено 10 тысяч 913 протоколов об административных правонарушениях. В Казахстане с начала года водители мопедов совершили 154 ДТП — 10 человек погибли, 180 несовершеннолетних получили ранения», — говорят в ДП г. Шымкента.

Мопедистам дали время, чтобы они прошли обучение в автошколе и получили права. С сентября полицейские начнут штрафовать нарушителей.

«В Шымкенте ездит большое количество мото-транспортных средств. Все дорожно-транспортные происшествия происходят из-за несоблюдения правил дорожного движения. Мы напоминаем водителям мопедов, что они полноправные участники дорожного движения», — говорит Муратбек Тажиюай, старший лейтенант патрульного полка ДП г. Шымкента.

Стражи порядка призывают водителей не рисковать своими и чужими жизнями и строго соблюдать требования правил дорожного движения.