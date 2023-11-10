Количество ДТП с участием скутеров выросло почти на 70%

Водители скутеров и мопедов стали чаще попадать в ДТП.

Статистика аварий выросла больше чем в два раза. За 10 месяцев этого года в Казахстане произошло 517 ДТП с участием мопедов или скутеров, 34 человека погибли, больше 539 получили различные травмы.

«В сравнении с аналогичным периодом прошлого года ДТП с участием мопедов и скутеров, отмечается рост на 67 процентов, погибших в 5 раз, пострадавших на 57%», — говорит Актоты Боранова, старший инспектор по особым поручениям комитета административной полиции МВД РК.

И это притом, что летом в правительстве приняли новые правила для водителей скутеров. Водители говорят, скутеристы нередко ими пренебрегают: не надевают шлемы, ездят по двое, выезжают на тротуары и мешают другим участникам дорожного движения. Зачастую они не соблюдают правила дорожного движения и создают помеху на дороге.

По словам экспертов, мопедисты чувствуют себя на дорогах страны уж слишком вольготно. При виде полицейских, водители двухколесных моторов ловко перестраиваются среди машин и теряются во дворах, там, где патрульные не смогут их догнать.

И даже если обеспечить полицейских скутерами, чтобы тоже могли маневрировать на узких улочках, вдогонку нарушителям никто не поедет. Ведь в случае если водитель на скутере упадет или попадет в ДТП, вину могут возложить на преследователя. Эксперты говорят, решение одно — ставить на учет каждый мопед.

«В Казахстане отсутствует какой-то инструмент проверки объема двигателя у мопеда. По факту у них 125 кубов, у них поддельные документы на регистрацию и они катаются и полицейские опять же ничего не могут сделать. Когда мы заставим все мопеды сесть на номера, тогда будет работать камерная система, выявления», — говорит Арсен Шакуов, руководитель ассоциации безопасности дорожного движения.

Сейчас номера присваивают только двухколесному транспорту с объемом двигателя свыше 50 кубов. Вместе с номерным знаком у водителя скутера должна быть и страховка, говорят специалисты. Ведь сейчас в случае ДТП они не несут никакой материальной ответственности. Накануне в Шымкенте на мопеде разбился несовершеннолетний. Молодой человек врезался в легковушку и скончался на месте ДТП.