Двойное убийство произошло в Туркестанской области

Шокирующее преступление произошло в Туркестанской области.

Полицейские проводят мероприятия по задержанию подозреваемых в совершении убийства в Арыси.

5 августа двое неизвестных проникли на территорию строящегося дома в городе Арысь, произвели выстрелы из неустановленного оружия и скрылись в неизвестном направлении.

От полученных ранений погибли хозяин дома и помогавший ему в строительстве знакомый. Также огнестрельные ранения получили двое мужчин, помогавших в строительстве. Они доставлены в больницу.

В настоящее время создана специальная следственно-оперативная группа. Введен план «Перехват». Проводятся необходимые мероприятия по установлению личности и задержанию подозреваемых. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ход расследования находится на контроле руководства Департамента полиции Туркестанской области.

В соответствии с ч. 1 ст. 201 УПК иные данные досудебного расследования не подлежат разглашению.