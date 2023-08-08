Готовы ли шымкентские высотки к пожару?

Недавний пожар в высотке Алматы внес смятение и тревогу в сердца казахстанцев. Каждый из нас задался вопросом: а что будет, если подобное вдруг произойдет у нас?

За ответом РАБАТ обратился к полковнику гражданской защиты, начальнику управления государственного пожарного контроля ДЧС г. Шымкента Эльмире Ережеповой.

– Эльмира Уалихановна, какова ситуация в высотках Шымкента в плане возникновения ЧС?

– На сегодня противопожарная ситуация в высотных домах Шымкента серьезную тревогу со стороны департамента по ЧС.

За 7 месяцев текущего года в высотных домах пожары не зарегистрированы, но это не повод для спокойствия. В идеале в таких зданиях должны быть системы автоматического обнаружения пожаров, противодымной защиты, оповещения людей, насосы повышения давления внутреннего противопожарного водопровода, которые должны быть в исправном состоянии. Отмечу, что со стороны сотрудников департамента с 2020 года проверки противопожарного состояния высотных зданий не проводятся. Это связано с объявленным мораторием по проверкам микро- и малого предпринимательства.

В жилых домах ответственность не снимается и с самих жильцов, которые должны соблюдать правила пожарной безопасности. Согласно Закону РК №94 от 16 апреля 1997 года «О жилищных отношениях» собственники помещений обязаны участвовать во всех расходах на содержание общего имущества и дома, они несут ответственность за сохранность и безопасную эксплуатацию общего имущества и помещений, находящихся в раздельной собственности.

Службы экстренного реагирования находятся в полной боевой готовности по оказанию помощи людям в высотных домах в случае чрезвычайных ситуаций. Для этого проводятся тактические учения и занятия на высотных зданиях с привлечением личного состава противопожарной службы, оперативно-спасательных отрядов, сотрудников патрульно-постовой службы, скорой помощи и дорожной полиции. В учениях на практике отрабатываются действия по спасению людей с верхних этажей высотных зданий с привлечением аварийно-спасательной техники, оборудования и индивидуальных средств спасения. Данные учения играют большую роль при выполнении поставленных задач в реальных чрезвычайных ситуациях. При возникновении чрезвычайных ситуаций в высотных домах помощь людям оказывают высококвалифицированные специалисты.

Одним из приоритетных направлений противопожарной службы является оснащение подразделений современной пожарной и аварийно-спасательной техникой, оборудованием и пожарно-техническим вооружением.

В настоящее время на вооружении противопожарной службы города имеются 3 автоколенчатых подъемника с рабочей высотой более 50 метров, 5 автолестниц высотой до 35 метров. А также для спасения пострадавших имеются два натяжных спасательных полотна.

– Что является главной опасностью при пожаре в многоэтажных высотных зданиях?

– Основные причины трагических последствий при пожарах в высотных зданиях – это блокирование путей эвакуации продуктами горения и огнем. Следует запомнить, что лифты не являются средством эвакуации людей при пожаре.

– Что делать людям при пожаре на верхних этажах?

– Действуйте спокойно и организованно, не поддавайтесь панике, плотно закрывайте двери, чтобы преградить дорогу огню. В задымленном помещении двигайтесь как можно ближе к полу – там меньше дыма. Придерживайтесь стен, чтобы не потерять ориентацию в дыму.

– Что нельзя открывать в жилых домах?

– Закон запрещает размещать в жилых домах магазины по продаже москательно-химических товаров, взрывоопасных веществ и материалов, синтетических ковровых изделий, автозапчастей, шин, автомобильных масел.

– Что нельзя размещать в жилых домах?

– На территории дворов жилых зданий запрещается размещать любые предприятия торговли и общественного питания, включая палатки, киоски, ларьки, мини-рынки, павильоны, летние кафе, производственные объекты, предприятия по мелкому ремонту автомобилей, бытовой техники, обуви, а также автостоянок, кроме гостевых.

– Что делать, если пожар этажом ниже?

– Если горящая квартира расположена ниже этажом, имеет смысл покинуть квартиру, если от выхода из подъезда или источника огня вас отделяет не более трех этажей. В противном случае существует опасность задохнуться по дороге или оказаться отрезанным огнем.

– Какое расстояние должно быть между домами по пожарной безопасности?

– Действующие требования определяют измерять противопожарное расстояние между жилыми домами как дистанцию между стенами или выступающими конструктивными элементами строений. Так, расстояние между одноэтажными деревянными домами не должно превышать 15 метров, а между кирпичными – менее 6 метров.

Берегите себя!