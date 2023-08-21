Как школа №1 имени Пушкина готовится к 1 сентября

В Шымкенте проверяют готовность школ к новому учебному году.

Рабочая группа в составе представителя городского управления образования, санэпидемиологов пожарников проверила готовность школы №1 имени Пушкина.

В новом учебном году свыше 3 тысяч учащихся школы-гимназии №1 им Пушкина будут учиться в две смены. Для безопасности школьников на первом этаже в фойе установили три турникета. Установлены в здании школы 25 камер. А также 3 тревожные кнопки.

Также в учебном заведении открыли кабинет робототехники. Он оснащен всем необходимым для проведения уроков. Новое здание построили на месте ветхого в 2014 году, а здание построенное в 70-х годах прошлого столетия капитально отремонтировали.

«В этом году мы прочистили радиаторы. так что с отопительной системой у нас не будет проблем»,- уверяет заместитель директора по хозчасти Замира Сарсеева.

Замира Сарсеева, заместитель директора по хоз части школы-гимназии №1 имени А.С. Пушкина:

«Мы стоим в кабинете физики. Как видите мы обновили полы. Оснастили всем необходимым. купили 66 интерактивных досок. Отремонтировали восемь туалетов. Также на улице привели в порядок две спортивные площадки. Сегодня у нас пройдет приемка школы. Мы готовы к новому учебному году».

Кроме этого текущий ремонт произвели в актовом зале.На днях в обновленном зале установят кондиционеры