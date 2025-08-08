В Туркестанской области готовятся к новому учебному году. На повестке совещания — улучшение инфраструктуры школ, ремонтные работы, создание безопасной и комфортной образовательной среды.

В 2024–2025 годах в регионе планируется строительство 29 учебных заведений. Из них 13 были сданы в прошлом году, а оставшиеся 16 строятся в этом году. Кроме того, в 2025 году в программу реновации включены 41 школа Туркестанской области. Ремонт некоторых объектов запланирован на 2026 год.

Бейсенбай Даулетулы, заместитель акима Туркестанской области: «Первоочередная задача — завершение ремонтных работ в срок и сдача зданий в эксплуатацию. Акиматы районов и городов должны держать этот процесс на строгом контроле. Мы занимаемся обновлением изношенных школ, строим новые учебные заведения, чтобы решить проблему нехватки мест. Также напомню: приём технических работников в школы, в том числе в рамках проекта «Школы будущего», должен осуществляться исключительно через Центры занятости».