Как выжить во время пожара в многоэтажном доме?

Звуки сирены, паникующие местные жители и огонь в квартире многоэтажного дома.

В Шымкенте спасатели провели пожарно-тактическое учение. Тревога хоть и учебная, но тренируются пожарные в реальных условиях. Главная задача — вовремя эвакуировать людей и остановить распространение огня. Цель — донести до людей, что нельзя паниковать и соблюдать правила.

Согласно сценарию, произошел пожар из-за короткого замыкания электрочайника в квартире расположенной на восьмом этаже. Был риск дальнейшего распространения огня. За несколько минут спасатели эвакуировали людей с помощью автолестницы в безопасную зону. Понадобилась сотрудникам ДЧС на месте условного пожара и автоподъемник.

Поводом для отработки навыков стала недавняя трагедия в Алматы, когда во время пожара жители прыгали из окон не дожидаясь спасателей. Сотрудники ДЧС настоятельно просят жителей не рисковать и спускаться исключительно по пожарным лестницам, если огонь еще не охватил большую часть многоэтажного дома. Если же пути спасения перекрыты, то нужно дождаться спасательных устройств.

Азиз Саипов, заместитель начальника службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС г.Шымкента:

«Данные учения проводятся на постоянной основе. Так как мы знаем, что на территории Шымкента активно ведется строительство подобных зданий. В соответствии с планом учения проводятся на всех крупных объектах, дошкольных учреждений, в школах, ВУЗах, производственных предприятиях, а также в государственных учреждениях».

Отрабатывали культуру безопасности во время пожара спасатели и среди детей. Несовершеннолетние вместе с родителями прошли полный инструктаж, чтобы избежать печальные последствия. К слову, спасали людей во время учений 8 единиц основной и 4 специальной пожарной техники, офицерский и личный состав ДЧС Шымкента. На месте условной внештатной ситуации также работала бригада скорой медицинской помощи и полицейские.