Бассейн в подвале многоэтажки появился в Шымкенте

В Шымкенте жители трех высоток выступили против строительства в их подвале бассейнов.

Горожане собрались возле местного акимата, чтобы выразить свое недовольство. Говорят, в прошлом году они заехали в свои квартиры по программе арендного жилья для очередников. Уже тогда в подвале их домов развернулась стройка бассейнов. Люди уверяют, из-за этого в доме стало сыро, начали трескаться стены.

«Первоначально бассейны построили, когда мы въехали в эти дома, сейчас дают осадку эти бассейны, вонючий запах идет с канализации вверх до 8 этажа. Мы требуем, чтобы подвал отдали жителям. У нас живут дети инвалиды, многодетные, малоимущие, так как дети живут на малых этажах, это очень влияет, во первых дрелью, что работают», — говорит Айгерим Азбасарова, жительница г. Шымкента.

Местные жители недоумевают, как предприниматели получили разрешение на стройку. И боятся что в один момент их дома рухнут.

«У нас это единственное жилье, тут живем целыми семьями, дети, внуки. А если дом рухнет, нам просто страшно», — говорит Бибиходжа Миралиева, жительница г. Шымкента.

В местном акимате ответить законно ли строение не смогли. Общаться с журналистами не захотели и подрядчики. Эксперты строительной отрасли говорят, строительство бассейнов в подвалах домов привычная практика, взять хотя бы гостиницы. Правда, строить такие сооружения нужно с умом и разрешением. Главное, чтобы стройка не ухудшила нерушимость конструкции здания.

«Если здание существующее, то мое мнение нужно сделать в первую заключение о целостности конструкции, сейсмостойкости, сделать вывод о том и это должна сделать лицензируемая организация, что можно этот объект построить в этом здании и это не ухудшит сейсмику здания», — говорит Ирина Стесина, директор «Проектный институт проект сити».

В местном акимате на наши вопросы о законности строении ответить не смогли. Известно только что законность постройки проверяли в суде и там встали на сторону подрядчиков. Но местные жители не намерены мириться с бассейнами и хотят добиться чтобы стройку остановили.