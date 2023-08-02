Очередного закладчика задержали в Шымкенте

Молодой мужчина нашел подработку в интернете и был задержан с поличным.

Злоумышленник вызвал подозрение у жильцов многоэтажки, где находились тайники. Они то и сообщили в полицию о закладке наркотиков. На место выехали стражи порядка и взяли подозреваемого с поличным. В телефоне у него сохранилась переписка с неизвестным, которому закладчик отправлял координаты тайников с наркотиками. Также он успел спрятать 18 свертков синтетики. Все закладки были изъяты стражами порядка.

Мужчину задержали, сейчас он находится под стражей. Проводится досудебное расследование.

Как выяснилось, подозреваемый нашел “подработку” в интернете, закладывал по 20-25 наркосвертков в день.