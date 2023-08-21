Побороли трёхсменку, но заработали проблемы

В Палате Предпринимателей Шымкента прошло заседание отраслевого Совета сферы образования с участием представителей Министерства просвещения республики и Казахстанской Ассоциации непрерывного образования.

На Совете руководители частных школ и детсадов рассказали о проблемах препятствующих качественной работе частых организаций образования.

Сегодня у педагогов и предпринимателей занятых в частном сегменте образования к государству накопилось много вопросов. И одна из главных проблем- низкая рентабельность этого направления.

По словам бизнесменов, построивших частные школы, окупить свои вложения сейчас невозможно, так как для частного образовательного сектора существуют нормативы, по которым количество учеников на школу не должно превышать определённый лимит, что ставит частные школы в неравное положение с государственными образовательными учреждениями.

«Первое, на что хотелось бы обратить внимание, это то, что нас в своё время как инвесторов привлекали открывать школы. Понятное дело для чего, чтобы разгрузить государственные школы. Мы знаем, что в своё время все государственные школы были трёхсменные, но сейчас они перешли на две смены, но все равно переполненность школ мы до сих пор наблюдаем. И в тоже время хотелось бы отметить, почему-то в частных школах очень сильно акцентируется, что не должно быть превышение проектной мощности, а почему-то в государственных школах это условие не соблюдается,» — рассказала директор филиала по г. Шымкенту ОИП и ЮЛ «Казахстанская ассоциация непрерывного образования» Диана Карманова.

Как говорят специалисты Ассоциации 80% частных школ на сегодня бесплатные и аргумент непосильной оплаты для родителей за обучение, критики не выдерживает и нехватку учащихся в негосударственных образовательных учреждениях не объясняет. Как говорят педагоги скорее всего проблема в несовершенном механизме поддержки частных школ. Несправедливым видится специалистам частных образовательных учреждений и распределение материальной помощи между объектами образования разной формы собственности.

«Вторая проблема это то, что везде в РПА прописывают только государственные объекты образования. То есть другой формы собственности не предусмотрено. Соответственно обеспечение учебниками частных школ не касается, единоразовые выплаты частных школ тоже не касаются, учёт категории учителей тоже не прописан и соответственно подушевое финансирование тоже не внесены эти расходы. Одним словом, такое ощущение, что частные школы воспитывают не граждан а иностранцев», -говорит директор филиала по г. Шымкенту ОИП и ЮЛ «Казахстанская ассоциация непрерывного образования» Диана Карманова.

Впрочем подобные утверждения чиновники образования посчитали необоснованными заявив, что для повышения рентабельности частных школ образовательное ведомство предложило много инструментов.

«Когда говорят не хватает средств и мы получаем не полное финансирование я не выслушиваю доказательную базу. Потому что у нас сделано максимально много инструментов для стимулирования частного сегмента. Ярким примером здесь: у нас открылось 500 с лишним школ, хотя за 30 лет независимости у нас было всего 120 и работали они на 30% своей проектной мощности. Это голословное утверждение не принимается. Во вторых, я хочу сказать, что у нас есть стимулирование частных школ, которые отсутствуют в государственных школах. И их множество и зачастую получается, что частные школы получают финансирование от государства больше, чем государственные образовательные учреждения», — президент АО «Финансовый центр» МОН РК Аскар Ибраимов.

Тем не менее, шымкентские педагоги настаивают на мнении, что мотивация для работы в частном образовательном сегменте для учителей низкая и именно этим объясняется не полная загрузка частных школ. Как говорят специалисты образования все эти проблемы свойственны и для других частных школ Казахстана. В ближайшее время они будут обсуждаться на различном уровне в том числе с депутатами Мажилиса Парламента.