Очередное убийство произошло в Шымкенте

В Шымкенте в результате конфликта мужчина нанес ножевые ранения женщине, от которых она скончалась на месте происшествия. Информацию подтвердили в Департаменте полиции города.

По данным правоохранительных органов, между подозреваемым и потерпевшей на почве неприязненных отношений произошёл конфликт. В ходе ссоры мужчина применил холодное оружие, нанеся женщине несколько ножевых ранений. Полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью.

О произошедшем в полицию сообщили очевидцы.

«Подозреваемый был задержан сотрудниками полиции по горячим следам. При задержании мужчина, находившийся при оружии, оказал сопротивление, в связи с чем полицейские в соответствии с требованиями законодательства применили табельное оружие. После задержания подозреваемого доставили в медицинское учреждение, затем он был взят под стражу», — говорится в сообщении ДП Шымкента.

По факту убийства возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводится комплекс следственных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.