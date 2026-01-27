Пострадавшего в массовой драке перевели из реанимации

Стало известно о состоянии мужчины, получившего тяжелые травмы во время массовой драки в Шымкенте, которая произошла после ДТП и привела к гибели одного из участников конфликта.

Как сообщили в управлении здравоохранения города, пострадавший находится в стабильном состоянии средней степени тяжести. По данным медиков, основные жизненные показатели нормализовались.

«На сегодняшний день состояние пациента оценивается как среднее, стабильное. Все показатели пришли в норму. Он переведен из отделения реанимации в хирургическое, где продолжает лечение под наблюдением врачей. Медицинская помощь оказывается в полном объеме в соответствии с действующими клиническими протоколами», — сообщили в горздраве.

Напомним, инцидент произошел 20 января на пересечении улиц Рыскулова — Еримбетова. ДТП переросло в массовую драку. Одного из участников конфликта насильно вывезли за пределы города, позже его тело было найдено в поселке Темирлан. Еще один мужчина был госпитализирован с колото-резаным ранением левой половины грудной клетки.