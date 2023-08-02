Шымкентские киберпреступники похитили 65 млн тенге

На след ОПГ правоохранителям удалось выйти после заявления одной из жертв интернет-мошенников.

Доверившись псевдо-банкирам, мужчина лишился четырёх миллионов тенге и оформил два кредита. Действовали аферисты по известной схеме: представившись по телефону сотрудниками банков, они сообщили о подозрительных операциях со счетом. Полицейские завели дело по статье «Мошенничество» и начали искать интернет-мошенников.

«На розыскные мероприятия задействовали специальную группу по борьбе с киберпреступностью городского департамента полиции. Проделанный ряд оперативных работ позволил выйти на след злоумышленников. Оказалось, что преступление совершено целой мошеннической группой, орудовавшей по всей стране. Шесть молодых мужчин, уроженцы Шымкента, за полгода обокрали счета 27 казахстанцев на сумму более 65 млн тенге»,— говорит Бакдаулет Уразбаев, старший инспектор ДП г. Шымкента.

Жертвами киберпреступной группы стали жители столицы, Шымкента, Алматы, Петропавловска, Кокшетау, Уральска и Караганды. Четверых задержали в Шымкенте и Туркестанской области. Двух объявили в международный розыск и нашли в России.

Участники ОПГ проведут в тюрьме три и четыре года.

«Следствием установлено, что у каждого из них была своя обязанность. Один выполнял роль главаря и давал задания, другие находили дропперов — людей по незаконному обналичиванию, а третьи снимали выручку в банкоматах. Несколько томов уголовного дела, со всеми доказательствами, полицейские направили в суд. Приговором суда мошенники лишены свободы от трех до четырех лет»,- рассказал Бакдаулет Уразбаев, старший инспектор ДП г. Шымкента.