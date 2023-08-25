Задержан мужчина, изнасиловавший 6-летнюю падчерицу

44-летнего подозреваемого задержали на квартире у его знакомого, передает OTYRAR.

Как выяснилось, мужчина был ранее судим за мошенничество. При проверке в жилище оперативники обнаружили пакет с веществом со специфическим запахом весом около 4-х кг, предварительно марихуана.

Напомним, страшное преступление против ребенка было совершено 21 августа. Уже 22 числа мать пострадавшей девочки сообщила в полицию о том, что её сожитель изнасиловал её дочь.

Сейчас данный факт зарегистрировали по ст.296 ч.4 УК РК «незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере».

Назначены ряд экспертиз. Подозреваемый находится под стражей. Проводится досудебное расследование.