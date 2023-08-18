Сколько на самом деле стоит собрать ребенка в школу?

До начала нового учебного года осталось две недели.

На базарах цейтнот — родители с детьми- школьниками покупают школьную форму, учебные принадлежности. Мы побывали на оптовом рынке и узнали, сколько стоит собрать ребенка к школе.

Чтобы купить необходимые учебные принадлежности и школьную форму, семья Абдрасиловых приехала в Шымкент из села Бугунь Ордабасинского района. Гульнур — домохозяйка, у главы семейства свое хозяйство.

Гульнур Абдрасилова, жительница села Бугунь:

«У нас двое детей школьников 6 и 8 класс. На подготовку их в школу в целом мы потратили 170 тысяч тенге. Сыну костюм. дочери юбку. по две рубашки. по два джемпера, спортивную одежду, несколько пар обуви купили. И еще пятьдесят тысяч тенге потратим на тетради, ручки, дневники. альбомы, краски».

К слову, тетради в этом году подешевели. Местные производители научились производить эту нужную продукцию. Если одна тетрадь в прошлом году стоила 40 тенге, то в этом году 27-28 тенге. Можно даже купить за 25 тенге штуку . уверяют покупатели.

По словам продавцов, на рынке можно найти форму разных производителей, включая казахстанских. Тем не менее, большая часть приходится на продукцию из Киргизии, Турции и Узбекистана. Цены разные.

СКОЛЬКО СТОИТ ШКОЛЬНАЯ ФОРМА ?

белая рубашка от 3 тыс. тенге до 6.5 тыс. тенге

рубашка/ пр-во Турция/ от 6,5 тыс. тг. и выше

костюм/отечественного пр-ва/ 12-15 тыс. тг.

костюм/ пр-во Узбекистан/ 13-15 тыс. тг.

брюки от 9 тыс. тг.

юбка 7-10 тыс. тг.

джемпер от 5 тысяч тг. и выше

обувь от 7 тыс. тг. и выше

школьный ранец в переделах 5-15 тыс. тг.

футболка 3 тыс. тг. и выше

спортивная одежда в пределах 8-25 тыс. тг.

По нашим подсчетам, только на школьную форму одного ребенка родители потратят 70-80 тысяч тенге

Если учесть, что на один сезон, как правило, закупают сразу по несколько рубашек, пар обуви и брюк, то эта сумма увеличится в два раза. Сын Розы Шопановой Елнур, работал все лето, и теперь решил потратить заработанные деньги на покупку школьной формы.

Елнур Оразали, житель Шымкента:

«Заработал 100 тысяч тенге. 50 тысяч отдал на школьные формы сестренкам. Оставшиеся 50 тысяч сейчас с мамой тратим. Мне покупаем школьную форму».

Роза Шопанова, жительница Шымкента, мама Елнур:

«Даже не знаю хватит этих денег. Потому что будем покупать по две рубашки, пары брюк. футболки несколько штук. Это только на осень Все ведь подорожало. Посмотрим».

Семья Жанбосыновых за школьной формой в Шымкент приехала из Арыси. С собой взяли 100 тысяч тенге, но пока ничего подходящего не нашли говорит папа двух школьников

Асылхан Жанбосынов, житель г.Арысь:

«Все ряды обошли. Цены посмотрели. Теперь будем торговаться. Сегодня обязательно должны купить. Уже 1 сентября на носу».

Исабек Амзе учится в университете в Жезказгане. Он все лето торговал, собирал деньги на проезд и одежду. И не прогадал, школьные сумки хорошо продаются в преддверии нового учебного года,- говорит студент.

Исабек Амзе, студент:

«Берем сумки в оптовке по 3,5 тыс. тенге продаем по 5 тыс. тенге. Иногда люди просят снизить цены. я понимаю, сейчас все дорого я отдаю сумку которая стоит 6 тысяч за пять тысяч тенге».

Несмотря на цены, каждый родитель старается купить ребенку, то,что он желает.По нашим подсчетам каждая семья на подготовку одного ребенка в школу тратит свыше 100 тысяч тенге. Это с учетом школьных пренадлежностей.