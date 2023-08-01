Сохранится ли экстремальная жара в августе

До чего же жаркое выдалось лето, ну просто экстремальное.

Ждем с нетерпением завершения шілде – самых горячих 40 дней лета.

В соседних Узбекистане и Кыргызстане этот период называется чилля и чилде соответственно, что в переводе с фарси «сорок дней». К слову, есть еще одно название — «саратон». Начинается он 25 июня, а завершается 5 августа. Но, как правило, зной спадает не сразу.

Принесет ли прохладу наступивший август? Давайте разбираться.

На сайте kun.uz нашла такую информацию: «Ожидается, что волны жары сохранятся в большей части мира в течение августа. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник во Всемирной метеорологической организации (ВМО).

«Мы должны быть готовы, что эта экстремальная жара сохранится и в августе», – сказал старший советник по вопросам экстремальной жары в ВМО Джон Нэрн. По его данным, волны жары, вызванные изменением климата, участятся и будут наблюдаться не только летом.

«У нас есть свидетельства, что они уже распространяются и на весну», – отметил эксперт.

Рекордно высокие температуры фиксируются этим летом во многих странах мира, в ряде регионов ограничивают использование воды, из-за работы кондиционеров выросло потребление электричества.

В свою очередь, ученые прогнозируют, что это только начало – дальше будет еще жарче».

Да, что называется, успокоили.

Что характерно, это из моих личных наблюдений, еще в прошлом году друзья и знакомые в соцсетях активно обменивались советами о том, как пережить жару. Помните? «…Пейте больше воды; носите одежду светлых тонов – она не так притягивает солнечные лучи; старайтесь всегда иметь при себе бутылку с водой; почаще принимайте душ, обливайтесь водой; откажитесь от жирной пищи; исключите занятия спортом и тяжелый физический труд; без необходимости не выходите из дома, особенно в самую жару – с 10 до 17 часов; выходя на улицу, накидывайте на шею смоченную водой марлю; подготовьте в доме прохладное место для собаки или кошки, если они у вас есть…»

В этом году таких сообщений был минимум. Наверное, посчитали, что все и так знают об этом, зато пошел поток советов, как сохранить душевное спокойствие. Надо признать, советы очень дельные, мудрые. Видимо, их дальний посыл – сначала сохрани себя сам, а уж потом помоги ближнему.

Делюсь с вами одной из таких полученных в WhatsApp информацией.

«Список лекарств, которых нет в аптеке:

* молитва – это лекарство,

* скромная пища – это лекарство,

* физические упражнения – это лекарство,

* смех – это лекарство,

* позитивный настрой – это лекарство,

* сон – это лекарство,

* любовь – это лекарство,

* благодарность – это лекарство,

* отказ от обиды, вражды и гнева – это лекарство,

* чтение и духовное развитие – это лекарство,

* разговоры с близкими – это лекарство,

* позитивное мышление – это лекарство,

* прогулки на природе – это лекарство,

* хорошие друзья – это лекарство,

* прощение себя и других – это лекарство,

* разговоры за чашкой чая – это тоже лекарство!

И в завершении пожелание: «Желаем, чтобы в вашей «аптечке» всего этого было в достатке! Крепкого всем здоровья, душевного и телесного!»

Да, жарко сейчас. А что делать? Остается только набраться терпения и переждать. Лучше всего сохраняя свои душевные и телесные силы. Их запас у многих не особенно-то велик. По себе знаю, что с утра я очень энергичная: и с текстами фрилансеров могу поработать, и кучу домашних дел переделать, и за продуктами на рынок сгонять, и т.д. Но вот после полудня наступает такая апатия, что лучше со мной в эти часы дела не иметь. Говорят, алкоголь бодрит. Надо попробовать, понаблюдать за собой — не понизит ли это мою самооценку. Шучу-шучу… К вечеру силы вновь возвращаются. Зная это, заранее планируешь день, распределяешь свои силы.

И, как всегда, напоминание всем о том, что надо оглянуться вокруг: может, кому-то из близких, соседей из-за этой жары стало совсем худо, сложнее, чем вам? Что делать? По возможности помочь, включиться в решение проблемы. Как минимум – выразить слова сочувствия, поддержки. Не оставаться равнодушными.

В выходные наткнулась на сайте Podrobno.uz на информацию о вопиющем происшествии в Ташкенте. Там в застрявшем лифте погибла 32-летняя женщина по имени Ольга. Она работала почтальоном на Главпочтамте. 24 июля она отправилась разносить письма по адресам и пропала. После нескольких дней поисков в ночь с 27 по 28 июля ее тело было обнаружено в лифте одной из новостроек. По предварительному медицинскому заключению, причиной смерти стала ишемическая болезнь сердца, острая сердечно-сосудистая и дыхательная недостаточность.

Как выяснилось, женщина на несколько суток (!) застряла в хронически неисправном лифте. В такую жару… Там же и погибла. У нее осталась маленькая дочка… Выяснением всех обстоятельств и поиском виновных занимается их Генпрокуратура.

Какой из этого трагичного случая нам надо извлечь урок? Надо быть участливее, внимательнее к окружающим. Бить в колокола, когда видим, что кто-то явно попал в беду. Ведь наверняка если бы коллеги Ольги сразу кинулись на ее поиски по служебному маршруту, то она осталась бы жива…

Берегите себя, земляки! Пройдет и эта жара…

Фарида ШАРАФУТДИНОВА