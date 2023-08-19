Три человека сгорели в жутком ДТП в Туркестанской области

Страшная авария произошла на трассе областного значения Шаян- Екпінді минувшей ночью.

Как сообщили в областном ДП, на встречную полосу выехал автомобиль Nissan и столкнулся с машиной марки Mersedes.

От полученного удара последнее авто загорелось, а находящиеся внутри трое пассажиров погибли на месте.

Водителя Nissan задержали и водворили в изолятор временного содержания.

“18 августа около 23:30 часов в Байдибекский РОП поступило сообщение об аварии. В результате аварии Mercedes загорелся, а находившиеся внутри трое пассажиров и водитель погибли на месте происшествия. ДТП зарегистрировано в ЕРДР по ч. 4 ст. 345 УК РК. Назначены соответствующие экспертизы”, — сообщили в ДП Туркестанской области.