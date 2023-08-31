ЦОН и спецЦОН с 1 сентября поменяют свои адреса

С 1 сентября дежурный ЦОН и спецЦОН г. Шымкент будут работать по новому адресу.

Филиал Госкорпорации «Правительство для граждан» по г. Шымкент сообщает, что дежурный ЦОН и спецЦОН теперь будут работать по новому адресу.

Дежурный ЦОН, ранее располагавшийся по адресу мкр. Куншыгыс, 116/1, теперь будет работать по новому адресу Каратауский район, ул. Тулеметова, 35. Дежурный спецЦОН будет принимать по адресу мкр. Достык, 2343/1

График работы дежурного ЦОНа: с понедельника по пятницу с 9:00 до 20:00, без перерыва на обед. В субботу – с 9:00 до 13:00.

СпецЦОН будет принимать граждан с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00, без перерыва на обед. В субботу – с 9:00 до 13:00.

Напомним, что по обычному графику ЦОНы работают в будни с 9:00 до 18:00.