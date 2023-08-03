В Шымкенте не работает большинство фонтанов, передает OTYRAR со ссылкой на Хабар24.

В Шымкенте насчитывается 37 фонтанов, однако в большинстве из них нет воды. Даже в самых многолюдных местах, как парк Жеңіс и Абай, их подключают время от времени.

«Мы гордились тем, что Шымкент считается городом фонтанов. Но большинство из них в этом году почему-то простаивают. Вот, например, фонтан «Тюльпан» по проспекту Тауке-хана включают только изредка», — говорит Магжан Каныбек, жительница г. Шымкента .

Искусственный водоём по аллее Шамши Калдаякова тоже давно обмелел, а любимое место отдыха горожан превратилось в свалку. Водные артерии, питающие озеро, высохли. Местный сторожила Динмухамед Хамзаев связывает с озером Маржанколь, возле верхнего рынка, самые яркие воспоминания детства и юности. Он считает, что исчезновение водоёма – дело рук нерадивых хозяйственников.

«Мы в детстве купались в этом озере. Тогда не было бетонных покрытий. В последние годы водоём перестали подпитывать. Если начинают его заполнять, вода начинает плесневеть. Из-за бесхозности вокруг заросло камышом», — говорит Динмухамед Хамзаев, житель г. Шымкента.

По данным Управления комфортной городской среды, на содержание фонтанов выделено 68 миллионов тенге, однако подрядчиков удалось определить только к середине лета. Из-за судебных тяжб между участниками конкурса по государственным закупкам обслуживанием фонтанов некому было заниматься. Победитель тендера только приступил к восстановлению 7 нефункционирующих объектов. По остальным предстоит поэтапная экспертиза.

«Судебные разбирательства начались ещё зимой. Как известно, конкурс по госзакупам определяет подрядчика, но претенденты подали иск друг на друга, поэтому всё затянулось. И только 11-го июля подрядчик получил договор на руки», — говорит Мухамеджан Сеитжанов, руководитель отдела управления развития комфортной городской среды г. Шымкента .

Озеро Маржанколь, возле верхнего рынка, остававшееся бесхозным в течение многих лет, перешло на баланс управления развития комфортной городской среды. Здесь, по словам специалистов, предстоит большвя работа по восстановлению водоёма и благоустройству его окрестностей.