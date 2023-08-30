В Шымкенте отметили День Конституции Казахстана

В Шымкенте ко Дню Конституции показали театральную постановку об истории законов казахских ханов. На сцене выступали артисты.

Главные законотворцы казахского ханства ожили на сцене дворца Туркестан в Шымкенте. Такой была задумка автора постановки «История законов казахских ханов», которую представили гостям и жителям мегаполиса. Театральное представление приурочили ко дню конституции республики Казахстан. С наступающим праздником горожан поздравил аким Шымкента Мурат Айтенов.

«Поздравляю всех казахстанцев с Днём Конституции! В прошлом году у нас прошел референдум, благодаря ему в нашей стране произошли кардинальные перемены. Усилилась роль парламента, мы отошли от суперпрезиденсткой формы правления. Наше государство развивается», — сказал Мурат Айтенов.

В рамках празднования аким наградил грамотами за выдающиеся достижения госслужащих, сотрудников правоохранительных органов, библиотекарей и спасателей.

«Очень приятно получить от акима грамоту. Желаю всем нам мирного неба над головой. За молодежью наше будущее, они сейчас очень грамотные, читают книги и развиваются», — говорит Рахат Мумынова, заведующая отделом библиотеки им. Абая.

28 лет назад 30 августа на общенациональном референдуме была принята Конституция Республики Казахстан, где наша страна признала себя светским, правовым и социальным государством, высшими ценностями которого являются человек, его жизнь, права и свободы.