Добро без границ: 163 ученикам Сарыагашского района помогли собраться в школу

« Д орога в школу-добро без границ!» благотворительная акция республиканск ого масштаба . Её цель помочь детям из социально уязвимых семей собраться в школу .

На средства собранные местными предпринимателями для 163 учащихся были закуплены школьная форма и учебные пособия.



«Мы вместе с бизнесменами решили поддержать республиканскую акцию. Работники дошкольных организаций собрали средства для 163-х школьников, чтобы они могли спокойно идти в школу. Им вручили сумки, канцелярские товары и другие школьные принадлежности необходимые для учёбы. Сегодня мы здесь также проводим школьную ярмарку, где нуждающиеся жители города смогут купить всё что необходимо к школе», — рассказал заведующий методическим кабинетом Сарыагашского районного отдела развития человеческого потенциала Рахимжан Камалдин.

Организовали акцию — более 10 дошкольных образовательных учреждений района. Всего было собрано более 7 миллионов тенге. Спонсоры, пообещали, что в таких благотворительных акциях они будут участвовать и в дальнейшем.

«Мы постарались сделать то, что в наших силах и помочь нуждающимся детям. Этот год объявлен годом детей, поэтому на призыв помочь нуждающимся школьникам откликнулись многие. Большое спасибо всем предпринимателям, кто не остался в стороне», — говорит предпринимательница Назым Жумагулова.

В рамках акции была проведена и ярмарка учебных принадлежностей. Здесь отечественная продукция — канцелярские товары и школьные сумки предлагались по ценам на 10-15 процентов ниже рыночных. Мероприятие завершилось праздничным концертом, организованным местными самодеятельными коллективами.