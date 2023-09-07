Акимат Шымкента готовится к выкупу участков возле аэропорта

Шымкентский акимат готовится к выкупу участков возле аэропорта. Под снос попадут почти 300 объектов: это жилые дома и коммерческие помещения.

Вокруг воздушной гавани соорудят 100-метровую охранную зону. На данный момент она застроена с нарушениями. По словам специалистов, объекты слишком близко расположены к аэропорту. После анализа местности, оказалось, что почти все постройки были узаконены ещё в 2007-ом году, в период проведения легализации. Теперь собственникам должны выплатить рыночную стоимость.

«Проект раньше был, инвесторы хотели зайти, посмотреть, но как вы знаете в Шымкенте очень плотная застройка. Сейчас даже идут выкупы земли для охраняемой зоны самого аэропорта, взлетно-посадочной полосы. Мы сейчас рассматриваем земли, которые принадлежат сельхозникам. В чей собственности? Для именно развития мультимодального хаба», — говорит Ролан Ибрагимов, руководитель управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Шымкента.

Специалисты сейчас изучают и земли сельхозназначения рядом с воздушной гаванью. Там предлагают создать мультимодальный хаб и в одной локации собрать всю транспортную инфраструктуру. В своём Послании Глава государства заявил о том, что аэропорты Астаны, Алматы, Шымкента и Актобе должны стать мультимодальными центрами, оказывающими качественные услуги по аккумулированию и распределению грузов.