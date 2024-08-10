В Шымкенте построят крупнейший тепличный комплекс нового формата

Самая крупная теплица в Средней Азии будет построена в Шымкенте. Ожидается, что проект, который будет реализован при содействии турецких инвесторов, даст возможность трудоустроить 5 тысяч человек. В целях стимулирования строительных работ планируется открытие завода по производству необходимых материалов из Шымкента.

Крупнейший в Средней Азии тепличный комплекс, общей площадью 650 гектаров, построят в Шымкенте. Проект стоимостью 650 миллионов долларов будет реализован турецким инвестором — компанией «Аларко Холдинг». Ознакомиться с ходом строительства теплицы, ориентированную на выращивание томатов, и провести церемонию закладки капсулы, пришли аким города Габит Сыздыкбеков и президент компании-инвестора Йылдыз Умит Нури.

Габит Сыздыкбеков, аким г.Шымкента: «Этот проект отвечает задачам нашего президента по привлечению инвистиций, по рациональному использованию поливной воды. Кроме того, проект обеспечивает продовольственную безопасность нашего города».

Проект рассчитан на два этапа. По завершению первого этапа будет создано около двух тысяч рабочих мест. А при полном вводе в эксплуатацию, планируется трудоустроить 5 тысяч человек. Сельскохозяйственной продукцией обеспечат жителей Шымкента и других регионов страны. Будет налажен и экспорт выращенной продукции.

Йылдыз Умит Нури, президент компании «Alarko Holding»: «Сегодня у нас появилась возможность реализовать совместные проекты. Инвестиционный потенциал Шымкента очень высок. Это новый горизонт расширения бизнеса в Центральной Азии. Надеемся, что реализация проекта позволит обеспечить продовольственную безопасность мегаполиса и будет способствовать ускоренному развитию сельского хозяйства и стабилизации цен».

В целях сокращения времени строительства, турецкая компания откроет в Шымкенте завод по выпуску конструкций, необходимых для возведения теплиц и отправлять их на строительную площадку. Запланировано открытие специализированной академии для подготовки агроспециалистов по международным стандартам.

Айдын Каримов, заместитель акима г. Шымкента: «Первый этап — 208 гектаров — агрокомплекс, расположенный в Бозарыке. Второй этап — в Мартобе — около четырёхсот сорока гектаров. Планируем завершить в феврале-марте 2025-го года».

Масштабный проект будет реализован по мировым стандартам. По словам руководителей проекта, для создания комфортных условий для сотрудников, рядом с теплицами будет вся необходимая инфраструктура.