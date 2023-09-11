Больше миллиона отдала пенсионерка телефонным мошенникам

Все свои сбережения отдала лжеследователю 83-летняя жительница Шымкента, передает OTYRAR.

Пожилую женщину среди ночи разбудил звонок, поступивший от неизвестного на домашний телефон. Мужчина представился следователем департамента полиции Шымкента и сообщил о том, что дочь пенсионерки задержана по обвинению в совершении серьезного ДТП.

Лжеполицейский заявил, что, если мать заплатит, то он прямо сейчас освободит подозреваемую. Перепуганная женщина согласилась отдать все свои сбережения, чтобы дочка не попала в тюрьму. Собеседник наказал ни в коем случае не ложить трубку, пока за деньгами не явится курьер. Пришедшему парню женщина передала наличные 900 тысяч тенге и 500 долларов США.

«Родственники пенсионерки обратились в полицию. По данному факту следователи начали досудебное расследование по статье “Мошенничество”. Они становили личность и задержали курьера, забравшего с адреса деньги. Им оказался 22-летний местный житель. Задержанный признался, что действовал по указаниям, которые он получал через мобильный мессенджер. 90% от полученной суммы денег он перечиCлил на банковский счет онлайн-работодателей, а оставшаяся сумма – считалась его заработной платой. Полицейские проверяют наличие его причастности и к другим аналогичным фактам. Следствием устанавливаются подельники подозреваемого в интернет-мошенничестве», -рассказали в ДП г. Шымкента.