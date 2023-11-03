Х саммит Организации тюркских государств проходит в Астане, передает OTYRAR.

В заседании примут участие главы государств президенты Казахстана, Узбекистана, Азербайджана, Кыргызстана и Турции, а также лидеры стран-наблюдателей: Венгрии и Туркменистана.

Ожидается, что на встрече произойдет утверждение официальных документов и подписание Астанинского акта и декларации Астанинского Саммита.

Также главы и государств обсудят глобальные события, которые происходят в регионе и за его пределами. Также поднимут вопросы экономики, экологии, кульутры и таможенных отношений между странами.

«Сегодня тюркским государствам как никогда важно сплотиться в противодействии вызовам и угрозам, оказывать взаимную поддержку и принимать совместные эффективные меры. Наши предки говорили: «Тірлік басқа болса да – тілек бір, бармақ басқа болса да – білек бір»,-сказал Касым-Жомарт Токаев в своей речи.