Х саммит Организации тюркских государств проходит в Астане, передает OTYRAR.
В заседании примут участие главы государств президенты Казахстана, Узбекистана, Азербайджана, Кыргызстана и Турции, а также лидеры стран-наблюдателей: Венгрии и Туркменистана.
Ожидается, что на встрече произойдет утверждение официальных документов и подписание Астанинского акта и декларации Астанинского Саммита.
Также главы и государств обсудят глобальные события, которые происходят в регионе и за его пределами. Также поднимут вопросы экономики, экологии, кульутры и таможенных отношений между странами.
«Сегодня тюркским государствам как никогда важно сплотиться в противодействии вызовам и угрозам, оказывать взаимную поддержку и принимать совместные эффективные меры. Наши предки говорили: «Тірлік басқа болса да – тілек бір, бармақ басқа болса да – білек бір»,-сказал Касым-Жомарт Токаев в своей речи.