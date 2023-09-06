«Дайте мне немного времени»: новый аким Шымкента дал эксклюзивное интервью

Журналисту OTYRAR Шуддину Саидову удалось поговорить с новым акимом Шымкента Габитом Сыздыкбековым.

Сегодня, новоиспеченный аким, провел свою первую встречу с населением, где выслушал жалобы и предложения жителей южного мегаполиса. Там же он и поговорил с журналистом нашего издания.

«Я не стал отменять встречу с населением, так как сегодня первый день. Вопросов очень много. Будем разбираться, дайте мне немного времени»,-сказал Габит Сыздыкбеков, аким города Шымкента.

Полное интервью будет доступно в скором времени. Следите за нашими новостями.